Облизывающий вагон российского поезда пассажир испугал попутчиков

Пассажиры российского поезда, проезжавшего через Сызрань в Самарской области, вызвали полицию после того, как один из попутчиков начал неадекватно себя вести. Об этом телеканалу «КТВ-Луч» сообщил источник в региональном управлении на транспорте МВД России.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту Москва — Челябинск. Одна из пассажирок рассказала, что во время остановки вышла вместе с соседом по купе покурить, а когда они вернулись, мужчина начал облизывать все, что было в вагоне.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов при обыске обнаружили у 25-летнего россиянина только пачку сигарет. «Подозрительным показалось, что сигареты были влажные. Выглядели они, как промокшие после дождя», — пояснил собеседник издания.

Результаты экспертизы показали, что в составе изделий присутствовал спайс. Именно находясь под действием вещества, мужчина начал вести себя неадекватно.

О том, когда именно произошел инцидент, не уточняется. Также остается неизвестной дальнейшая судьба дебошира.

26 апреля сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудницу пассажирского поезда. Инцидент произошел в составе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Вологду. Пассажир нарушал общественный порядок и не реагировал на предупреждения проводника. Утихомирить его попыталась начальница поезда, однако он набросился на нее и ударил несколько раз.

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