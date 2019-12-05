ГИБДД раскрыла планы на замену иностранных водительских прав

ГИБДД считает, что иностранные водительские удостоверения для водителей автобусов и грузовиков можно будет обменивать на российские только после прохождения профессионального обучения в России. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ведомства Николай Гиляков, передает ТАСС.

Как отметил Гиляков, ГИБДД хочет вернуться к схеме, согласно которой гражданин России или лицо, постоянно проживающее на территории России, сможет управлять транспортным средством на основании иностранного водительского удостоверения только «в течение шести месяцев с даты получения вида на жительство, или с даты получения российского паспорта». Такая схема действовала до 2014 года.

Нововведения предусмотрены в том числе в законе «О безопасности дорожного движения», напомнил Гиляков.

Ранее сообщалось, что в России разработают систему, которая позволит штрафовать за нарушение правил дорожного движения владельцев транспортных средств с иностранными номерами. По данным московской мэрии, за последние полтора года только в столице выявлено 1,86 миллиона нарушений, совершенных на машинах с иностранными номерами. При этом удалось вынести лишь 28,8 тысячи постановлений (два процента). В остальных случаях данных на собственников автомобилей не было.

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