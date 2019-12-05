Россиянина отправили в колонию за изнасилование женщины-врача

В Саратове суд вынес приговор местному жителю, изнасиловавшему женщину-врача из поликлиники. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СКР).

Как говорится в сообщении, насильник напал на врача вечером 16 сентября, когда та направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальном. Женщина не смогла найти нужный дом самостоятельно и попросила о помощи прохожего. Тот вызвался проводить ее и по дороге набросился — схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал.

Пострадавшая обратилась в полицию. Напавшего на нее задержали, он оказался ранее судимым. На допросе 55-летний мужчина признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали таксиста-насильника. Он надругался над уснувшей пассажиркой, возвращавшейся домой из ночного клуба.

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