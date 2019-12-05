Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи. Об этом сообщает Еспресо.

По его данным, идею создать в Донбассе муниципальную стражу Зеленский озвучил на встрече с активистами, пострадавшими на Майдане. Глава государства отметил, что в состав стражи войдут в равных пропорциях украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ, а также представители самопровозглашенных республик, не участвовавшие в боевых действиях.

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При этом Зеленский заверил активистов, что не собирается идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину в Париже, отметив, что лучше приедет с саммита ни с чем, чем предаст интересы своей страны.

Ранее 5 декабря представитель ЛНР в подгруппе по политическому урегулированию Руслан Мирошник заявил, что Киев стремится накалить атмосферу перед «нормандским саммитом», планируя выборы в Донбассе на 2020 год.

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