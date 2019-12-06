В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято. С таким заявлением выступил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, чьи слова передает ТАСС.

Свою позицию Пушилин объяснил тем, что идея украинского лидера противоречит минским соглашениям. «Киев все не оставит безуспешных попыток переписать комплекс мер на свой лад», — возмутился он. Кроме того, по мнению главы ДНР, предложение Зеленского не несет и практической пользы, поскольку Народная милиция успешно справляется с поддержанием порядка на территории республики.

Он также упрекнул украинские правоохранительные органы, которые, по его мнению, не способны обеспечить безопасность на подконтрольных Киеву территориях. Он напомнил о резонансных убийствах, которые происходили в центре Киева, а также заявил о разгуле неподконтрольных властям бандформирований и ультрарадикальных группировок.

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О предложении Владимира Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу стало известно 5 декабря. Предполагается, что официально он выскажет свою идею в ходе запланированного на 9 декабря саммита «нормандской четверки». По идее главы государства, в состав стражи должны войти в равных пропорциях украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ, а также представители самопровозглашенных республик, не участвовавшие в боевых действиях.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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