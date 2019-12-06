«Анти-Грета Тунберг» завоевала популярность в России

В Рунете набирает популярность 16-летняя шведская активистка Изабелла Нильссон Ярванди (Izabella Nilsson Jarvandi). Девушка стала известна благодаря своей позиции в отношении миграции, мультикультурализма и глобализма. В соцсетях за это ее противопоставляют другому подростку из Швеции — Грете Тунберг, которая пропагандирует иные ценности, и называют «Анти-Гретой».

В разных пабликах в соцсети «ВКонтакте» стал появляться примерно одинаковый текст о том, что «о Грете Тунберг говорит весь мир, но никто не говорит о еще одной девушке из Швеции». Далее авторы приводят в пример Ярванди. В постах сообщается, что активистка выступает в том числе против «пропаганды ЛГБТ в школах», за защиту традиционных ценностей и борьбу с нелегальными мигрантами.

При этом каких-либо взглядов на вопросы экологии напрямую девушка не высказывала, однако это не помешало ей прослыть «Анти-Гретой». 3 декабря Ярванди обратила внимание на один из постов Тунберг, подшутив над ней. Экологическая активистка указала, что, плывя на яхте, увидела впереди сушу, на что Ярванди риторически заметила: «А летят ли туда люди, чтобы снова забрать лодку [на которой плывет Тунберг]?»

Проживающая в шведском Гетеборге Ярванди завела личную страницу в российской соцсети и указала ее у себя в Twitter-аккаунте. Пока галочки верификации у анкеты нет. В единственном посте она предлагает россиянам читать ее записи в Twitter, а в комментариях пользователи на русском и английском благодарят девушку за ее позицию.

Ярванди родилась в январе 2003 года, ее отец родом из Ирана, а мать — шведка. Она состоит в движении «желтые жилеты», появившемся во Франции среди участников акций протеста. Демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у сотрудников дорожных служб. Появление активистов, таких как Ярванди, связано в том числе с тем, что в последние несколько лет в Швецию приехали десятки тысяч мигрантов из ближневосточных стран. В 2015-м страна приняла 163 тысячи беженцев, в последующие два года в королевство приехали еще 55 тысяч беженцев.

16-летнюю Тунберг считают одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре 2019 года она выступила на саммите по климату в ООН, обвинив политиков в том, что они отняли у ее поколения детство, переложив на их плечи решение проблем изменения климата. После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете.

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