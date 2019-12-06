В России нашли металлургическое производство начала нашей эры

Археологи государственного музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили в Тульской области металлургическое производство, которое относят к I-III векам нашей эры. Об этом рассказал ученый секретарь музея Алексей Воронцов, его слова приводит ТАСС.

Ученые нашли изобретение для обработки металла на территориях древних поселений Страхово, Кетри, а также у деревни Малая Стрекаловка. Среди прочего были железные наконечники стрел и глиняные горны для выплавки металла. Воронцов рассказал, что это метровые сооружения, в основную камеру которых засыпались руда и уголь. Затем это все разжигалось и через керамическую трубку «нагнетался воздух с помощью кожаных мехов». Металлургия, по мнению ученого, зародилась из-за наличия на небольшой глубине залежей железняка и распространенности леса, из которого делали уголь для плавки металла.

Воронцов отметил, что археологи не искали «памятники металлургии» специально, а просто обследовали территории Тульских засек. Теперь эксперты смогут выяснить, где жили ремесленники-металлурги, с начала нашей эры до XIV-XV веков, когда металлургия стала одним из важных занятий жителей Тулы, рассказал ученый секретарь. Воронцов добавил, что сейчас в Туле работают два современных металлургических комбината.

Отмечается, что из найденных предметов создали небольшую выставку. Весной 2020 года археологи планируют продолжить исследования.

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