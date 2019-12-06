Погуглившего симптомы российского фельдшера оставят на работе

Фельдшера скорой помощи из Братска, которая не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать ответ в интернете, не будут увольнять с работы. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает издание «Подъем».

«Оснований для применения к врачу мер дисциплинарного взыскания нет. Обращаем внимание, что использование интернет-ресурсов для получения справочной информации не противоречит федеральному закону», — заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев, отметив, что бригада скорой помощи приехала на вызов за 14 минут.

При этом отмечается, что главный врач городской станции скорой помощи продолжает служебную проверку и все еще может оштрафовать медика. Однако жалоб от родителей ребенка не поступало, и, следовательно, предпосылок для взыскания нет.

1 декабря в сети появилось видео с врачом скорой помощи, которая приехала на вызов к ребенку и якобы не смогла самостоятельно поставить ему диагноз — женщина начала искать информацию в интернете. Запись сделала мать ребенка. На кадрах женщина в форме сотрудника скорой сидит перед малышом со смартфоном, зачитывает комментарии офтальмологов и с трудом произносит слово «сукровица». Вероятно, она просматривала медицинский интернет-форум, где пациенты описывают свои симптомы и задают вопрос врачам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!