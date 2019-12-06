Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное сирийское агентство SANA.

Это произошло недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар. Отмечается, что американцы ответили артиллерийским обстрелом. Другие подробности инцидента не приводятся.

Материалы по теме Пришел и остался Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока

3 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ради победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии взял под контроль нефть и теперь будет делать с ней все, что захочет.

26 ноября сообщалось, что неизвестные военные самолеты нанесли удары близ города Эль-Баб на севере Сирии, который контролируют протурецкие силы. Всего было совершено не менее девяти налетов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru