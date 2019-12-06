Сотрудник российского госбанка украл миллионы и попался

Банк России обвинил бывшего сотрудника Внешэкономбанка Николая Бычкова в манипулировании курсом рубля с использованием денег банка, что позволило ему вывести в пользу связанной с ним компании Fengda Trading Ltd 49 миллионов рублей. Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Бычков получал деньги на анонимных биржевых торгах с апреля по июнь 2018 года. В то время он имел право совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию банка.

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Схема его действий была такова — сначала Fengda покупала или продавала некоторое количество иностранной валюты по рыночной цене, потом выставляла заявки, чтобы закрыть позиции по более выгодной стоимости. В этот момент Бычков выставлял заявки, исполнение которых изменяло стоимость валюты и позволяло Fengda закрыть свои позиции.

Регулятор насчитал более 50 таких сделок по парам рубля с евро и долларом, приводивших к серьезным отклонениям объема торгов валютными инструментами, после чего отправил предписание Бычкову и Fengda.

Материалы проверки также переданы в правоохранительные органы. В пресс-службе госкорпорации рассказали, что Бычков был уволен после внутренней проверки за нарушения в своей деятельности.

В сентябре японский торговый дом Mitsubishi, крупнейший в стране по выручке, объявил, что потерял 320 миллионов долларов из-за действий своего нефтяного трейдера в Сингапуре и не может найти его.

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