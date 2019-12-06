Большинство американцев сочли Россию врагом

Большинство американцев считают Россию врагом, согласно опросу Института Рейгана (Raegan Institute). Отчет о нем был опубликован 26 ноября, но российские СМИ обратили внимание на документ только сейчас.

Жители США, считающие Россию союзником, составляют 28 процентов респондентов — на 9 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Врагом Россию назвал 71 процент американцев — на 2 процента меньше, чем в 2018 году.

По их мнению, главные опасности, связанные с Москвой, — это кибератаки (24 процента), помощь враждебным Америке странам (21 процент) и ядерная угроза (16 процентов).

Еще 28 процентов респондентов считают Китай главной угрозой США. Третье место в списке стран, представляющих опасность, заняла Северная Корея (14 процентов), четвертое — Иран (9 процентов). Опрос Reagan Institute проводился в конце октября.

Американцы также позитивно оценили работу НАТО. Негативную позицию выразили только 22 процента респондентов. При этом большинство (58 процентов) считает, что союзники Вашингтона должны активнее финансировать альянс.

В опросе участвовали более 1000 совершеннолетних граждан Соединенных Штатов.

2 декабря госсекретарь США Майк Помпео в обращении к руководству Евросоюза заявил, что Вашингтон готов продолжать совместное с Европой противостояние общим угрозам, в числе которых — Россия.

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