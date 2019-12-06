Немецкий бизнес предложил план восстановления Донбасса

Восточный комитет немецкой экономики (ОАОЕV) предложил разработать Европейский пакт о стабильности и росте для восточной части Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

В комитете назвали предстоящую встречу в «нормандском формате» в Париже исторической возможностью для построения новых мостов между ее участниками. Если же саммит действительно пройдет успешно, в организации предложили ряд мер, которые можно предпринять для улучшения ситуации в Донбассе. Так, председатель комитета Оливер Хермес заявил, что там ожидают не менее трех миллиардов евро первоначальной помощи для пострадавших территорий. Средства, в частности, могут быть использованы для восстановления разрушенной инфраструктуры.

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Кроме того, Хермес предложил создать Деловой консультативный совет, в который войдут представители деловых ассоциаций из России, Украины, Евросоюза и всех заинтересованных стран ОБСЕ. «Аналогичная модель использовалась и для мирного процесса на Западных Балканах с участием Восточного комитета в начале 2000-х годов», — уточнил председатель организации.

Ранее 6 декабря сообщалось, что советник президента Украины Никита Потураев предрек мир в Донбассе после саммита в «нормандском формате». По его мнению, страны обменяется пленными в формате «всех на всех». Кроме того, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пройдут выборы по украинскому законодательству, добавил Потураев.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о независимости после смены центральной власти. Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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