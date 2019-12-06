В российском городе дорожные ямы заделали картошкой

В Омске неизвестные засыпали картошкой дорожные ямы на одной из городских улиц. Фотографии проезжей части опубликованы в сообществе «100 интересных мест Омска» во «ВКонтакте» в пятницу, 6 декабря.
На пост в сообществе обратили внимание представители администрации города, пояснив, что эта дорога имеет грунтовое покрытие и летом по ней проходил грейдер.
«В дальнейшем возможно повторное грейдирование участка. Для этого квартальный или председатель КТОС должен обратиться в ДЭУ Центрального административного округа по телефону диспетчерской службы», — посоветовали чиновники.
Вместе с этим в мэрии отметили, что выбрасывать бытовые и органические отходы на проезжую часть недопустимо, рекомендовав обращаться с жалобами на плохое состояние дороги в городское управление дорожного хозяйства и благоустройства либо в Госавтоинспекцию.
Это уже не первый случай в Омске, когда неизвестные залатали дорожную яму картошкой. В сентябре 2017 года подобный случай произошел на улице 50-летия Октября.