В российском городе дорожные ямы заделали картошкой

В Омске неизвестные засыпали картошкой дорожные ямы на одной из городских улиц. Фотографии проезжей части опубликованы в сообществе «100 интересных мест Омска» во «ВКонтакте» в пятницу, 6 декабря.

На пост в сообществе обратили внимание представители администрации города, пояснив, что эта дорога имеет грунтовое покрытие и летом по ней проходил грейдер.

«В дальнейшем возможно повторное грейдирование участка. Для этого квартальный или председатель КТОС должен обратиться в ДЭУ Центрального административного округа по телефону диспетчерской службы», — посоветовали чиновники.

Вместе с этим в мэрии отметили, что выбрасывать бытовые и органические отходы на проезжую часть недопустимо, рекомендовав обращаться с жалобами на плохое состояние дороги в городское управление дорожного хозяйства и благоустройства либо в Госавтоинспекцию.

Это уже не первый случай в Омске, когда неизвестные залатали дорожную яму картошкой. В сентябре 2017 года подобный случай произошел на улице 50-летия Октября.

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