Сотрудники шоу талантов поссорились с судьей из-за замечания о черной прическе

Канал NBC запустил официальное расследование произошедшего на шоу America’s Got Talent после того, как судья Габриэль Юнион (Gabrielle Union) заявила, что не вернется в программу. Свое решение она объяснила токсичной рабочей обстановкой, сообщает BuzzFeed.

Представители шоу и Юнион общались в течение пяти часов. «Я снова смогла высказать свою неприкрытую правду. Я руководствовалась прозрачностью, желанием и надеждой на реальные перемены», — заявила Юнион.

Представители NBC заявили, что будут проводить дальнейшее расследование, чтобы понять обстоятельства и вернуть Юнион в судейский состав America’s Got Talent.

На прошлой неделе Юнион заявила, что не подписала контракт с телеканалом, так как приняла решение покинуть телепроект после первого же выпуска. По ее словам, сотрудники America’s Got Talent заметили, что у нее слишком черная прическа. Фанаты поддержали ее в соцсетях.

Муж Юнион Дуэйн Уэйд (Dwyane Wade) вступился за нее в Twitter. «Я горжусь тем, что ее выбрали судьей на America’s Got Talent. Я еще больше горжусь тем, что она отстаивает то, за что она представляет».

Юнион — известная американская актриса и бывшая модель. Она прославилась по роли Айсиз в фильме «Добейся успеха».

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