В Кремле увидели риски в идее Совфеда выравнять зарплаты учителей

Предложение выравнять заработные платы учителей по всей стране несет в себе риски. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 6 декабря.

«В администрации президента это никак не обсуждалось», — добавил он, рекомендовав прояснить детали этого предложения в Совете Федерации и в «Известиях», которые опубликовали данную информацию.

Ранее в пятницу сообщалось, что Совет Федерации планирует обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения к единому знаменателю зарплаты российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда. Предполагается, что реализация этого предложения займет около года.

Как пояснил заместитель руководителя комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, сейчас систему оплаты труда в каждом учреждении системы образования устанавливает его учредитель. В школах это обычно муниципалитет. При этом вопрос зарплаты фактически находится в ведении региональных властей.

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