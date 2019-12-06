Спикер Верховной Рады оценил вероятность ее роспуска

На сегодняшний день оснований для роспуска Верховной Рады нет, но в будущем это возможно. Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью изданию «НВ».

Он допустил, что парламент будет работать меньше положенного пятилетнего срока. «Только надо понимать, на основании чего будет раньше закончена каденция этой Рады», — отметил Разумков. Он считает, что пока парламент работает эффективно, поэтому перспектив для досрочного прекращения его полномочий нет.

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«Не нужно верить или не верить [в досрочный роспуск]. Нужно работать так, как будто — в хорошем смысле — это последний день твоей работы», — сказал политик. При этом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что и депутатов нынешнего созыва уже пора менять. По словам Разумкова, глава государства «мог просто пошутить».

В конце ноября опрос украинского фонда «Демократические инициативы» показал, что украинцы негативно относятся к тому, что большинство депутатов Верховной Рады никогда не занимались политикой. В то же время не удовлетворены работой парламентского корпуса 47 процентов жителей Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду, даже несмотря на то, что его партия «Слуга народа» имеет однопартийное большинство. Депутат от партии «Батькивщина» Михаил Цимбалюк рассказал, что у главы государства могут появиться обстоятельства, которые дадут ему право распустить парламент.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сформировала однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов.

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