В российской больнице заменили медкарты браслетами со штрих-кодами

В крупнейшей больнице Приморского края пациентам начали выдавать браслеты со штрих-кодами вместо медицинских карт, чтобы избежать проблем с выдачей назначенных препаратов и процедурами. Проект нацелен на повышение качества оказания медицинских услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Это сделано для удобства пребывания человека в стационаре, назначения клинических исследований и проведения других подобных процедур. Такой браслет исключает путаницу с выдачей назначенных лекарств и процедурами», — уточнил собеседник агентства.

По словам главного врача краевой клинической больницы № 2 Светланы Бениовой, система работает по принципу супермаркета. Пациентам выдаются браслеты разных цветов. Они определяются в зависимости от наличия аллергии на препараты или трудностей с передвижением.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Для этого в ближайшие годы во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек появятся организации первичной медико-санитарной помощи, будут созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в регионах организуют более сотни центров амбулаторной онкологической помощи.

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