Лидер «Ногу свело!» предупредил о деградации российской нации

Лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский предупредил о деградации российской нации. Об этом сообщает портал 66.RU.

Музыкант отметил, что сильных и талантливых граждан убивают алкоголизм и нищета. Он добавил, что над российским народом совершалось множество опытов, из-за чего он ослаб, в том числе и в плане генетики.

«Через сто лет оклемается ли нация? Может, но для этого надо, чтобы уже завтра в стране сменилась власть. Не знаю на какую, но хотя бы на какую-то», — отметил Покровский.

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Музыкант пояснил, что продолжает выступать в России, несмотря на то что большую часть жизни проводит в Нью-Йорке. «В России у нас есть наша публика, которая нас любит и которой мы отвечаем взаимностью. Публика нас кормит. И не только материально, но и морально. Когда ты что-то делаешь, ты хочешь видеть результаты своей работы. Мы же создаем песни и видео для русской аудитории», — сказал артист.

Обсуждая политическую ситуацию в России, Покровский признался, что считает неправильным, что людей сажают за участие в митингах. По словам музыканта, такую ситуацию невозможно представить в США. «Там всегда за что-то митингуют. Дочь постоянно ходит на митинги, связанные с охраной окружающей среды. И это в Америке поощряют, детей отпускают из школы», — рассказал он.

Лидер «Ногу свело!» также признался, что отказался принимать участие в концерте «Шашлык Live» 3 августа. Вместо этого он с дочерью отправился на митинг. Покровский подчеркнул, что просто пошел гулять, добавив, что появился на акции лишь вечером, когда там было неопасно».

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