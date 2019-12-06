Здоровый подросток слишком быстро повернул голову и умер

Здоровый подросток из английского города Дакинфилд, графство Большой Манчестер, резко повернул голову, из-за чего у него случился инсульт. Как сообщает издание The Mirror, через несколько дней после этого он скончался.

17-летний кадет Бен Литтлвуд (Ben Littlewood) не жаловался на здоровье, не употреблял алкоголь и не курил. 3 апреля он вернулся из колледжа и остался присматривать за маленькой сестрой, а его мать Вики Броклхарст (Vicki Brocklehurst) ушла на работу. Позже она обнаружила пропущенный звонок от сына и перезвонила ему, но мальчик не взял трубку.

Женщина почувствовала, что что-то случилось, отпросилась с работы и пришла домой. Она нашла сына лежащим на кухонном полу. Рядом лежала перевернутая собачья миска. На кухне сидела двухлетняя сестра мальчика, которой он готовил чай. Женщина предположила, что Литтлвуд споткнулся о миску, упал и ударился головой.

Подростка госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи сделали ему компьютерную томограмму. Из-за юного возраста пациента врачи четыре дня не могли понять, что он перенес инсульт. По всей видимости, Литтлвуд резко повернул голову, в результате чего произошел разрыв артерии, и тромб попал ему в мозг. Один из медиков отметил, что не встречал подобного случая за 12 лет практики.

Спустя восемь дней после госпитализации Литтлвуд скончался. Анализы показали, что он умер в результате позвоночного тромбоза артерии от ишемического инсульта.

Ранее сообщалось, что подросток из города Удонтхкани, Таиланд, умер после того, как всю ночь играл на компьютере в онлайн-игру. 17-летний Пляват Харикин (Plyawat Harikin), будучи на каникулах, все свободное время посвящал компьютерным играм.

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