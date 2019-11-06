Подросток всю ночь играл в компьютерную игру и умер

Подросток из города Удонтхкани, Таиланд, умер после того, как всю ночь играл на компьютере в онлайн-игру. Об этом сообщает издание Daily Mail.

17-летний Пляват Харикин (Plyawat Harikin), будучи на каникулах, все свободное время посвящал компьютерным играм. Дни и ночи напролет он сидел перед монитором и играл в многопользовательскую онлайн-игру.

Родители приносили ему в комнату еду и просили одуматься, но подросток не слушал их и продолжал играть.

4 октября отец мальчика Джаранвит (Jaranwit), офицер воздушных сил, зашел в спальню и увидел, что сын упал с компьютерного кресла и лежит возле системного блока. На столе Харикина скопилась стопка коробок из-под еды на вынос, у ног мальчика стояла бутылка газировки, а его наушники были на другом системном блоке.

Он попытался разбудить сына, но понял, что тот мертв. Позже врачи осмотрели тело Харикина и заключили, что подросток скончался от инсульта, произошедшего из-за игр на компьютере по ночам.

Джаранвит хочет, чтобы смерть сына стала предупреждением для других родителей о необходимости оградить детей от чрезмерного увлечения компьютерными играми. Он подчеркнул, что до игровой зависимости Харикин был умным и хорошо учился.

Ранее сообщалось, что в Великобритании десятилетний мальчик на протяжении нескольких часов не мог отвлечься от компьютерных игр ради похода в туалет и в итоге оказался в больнице. По словам доктора, ребенок играл в World of Warcraft, Call of Duty и FIFA восемь часов подряд вместе с отцом-игроманом, все это время он терпел и не отходил в туалет.

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