США решили перебросить тысячи солдат на Ближний Восток

Министерство обороны США рассматривает возможность отправки от четырех до семи тысяч солдат на Ближний Восток для противодействия Ирану. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает CNN.

Собеседники телеканала рассказали, что иранские ракеты могут представлять угрозу для американской армии в Ираке. По их словам, сейчас военные обсуждают, какие именно дополнительные силы необходимы на Ближнем Востоке, а также срок их нахождения. Отмечается, что США для усиления присутствия могут использовать сухопутные, воздушные и морские силы.

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

Ранее, в октябре, президент США Дональд Трамп назвал ввод американских войск на Ближний Восток худшим решением в истории. По его мнению, Вашингтон никогда не должен был присутствовать на территории стран Ближнего Востока, так как там идут бои между различными группировками более сотни лет.

США начали вторжение в регион с Ирака в 2003 году в целях свержения режима президента Саддама Хусейна, поскольку он, по их мнению, представлял опасность для международного сообщества. С 2014 года Вашингтон ведет войну в регионе против запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!