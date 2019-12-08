Родился первый в мире гибрид свиньи и обезьяны

В Китае родились первые в мире гибриды свиней и обезьян, сообщает издание Metro.

Для создания химеры на четвертый день после зачатия четырем тысячам эмбрионам свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. В сердцах, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов.

По информации издания, всего родилось десять таких особей, восемь из которых погибли в первую неделю жизни в лаборатории.

Летом этого года в Японии получили одобрение эксперименты по созданию гибрида человека и животных. В рамках исследования планируется вводить стволовые клетки человека в эмбрионы генетически модифицированных крыс и мышей, чья собственная поджелудочная железа не развивается.

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