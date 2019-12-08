Кадыров рассказал о «невиданном ударе» по России из-за развала СССР

Развал Советского Союза нанес России «невиданный в истории удар». Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как написал политик, 28 лет назад Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич «развалили Мировую державу — Советский Союз». «Это, а также беспрецедентная политика уступок Западу, которую проводил президент Советского Союза Михаил Горбачев, нанесли невиданный в истории удар по экономической, военной, политической, гуманитарной, социальной мощи России, созданной столетиями», — написал он.

Кадыров добавил, что Россия оказалась «на грани цепной реакции распада, вызванной войнами, санкциями, приближением НАТО к нашим границам». По его словам, спасти страну удалось благодаря политике президента России Владимира Путина. «Сегодня Россия пользуется уважением крупнейших мировых держав, ни одну глобальную проблему невозможно решить без ее участия», — резюмировал он.

Материалы по теме «Оригиналы Беловежских соглашений были украдены» Бывший глава Белорусcии Станислав Шушкевич о своем участии в развале СССР

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

Как рассказал ранее Шушкевич, шведские дипломаты оценили подписание Беловежского соглашения как «шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия». По его словам, он подписывал документ с удовольствием.

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