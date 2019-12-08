Шойгу объяснил плохие отношения с НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что отношения НАТО и России ухудшились. Об этом пишет «Интерфакс».

«Все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — подчеркнул он. Так глава ведомства ответил на вопрос о том, почему отношения с альянсом находятся на грани разрыва.

Шойгу добавил, что еще пять лет назад Москва и НАТО активно сотрудничали в Брюсселе, но теперь партнеры стали выходить из совместных договоров, а «пространство безопасности становится все уже». Министр отметил, что Россия все еще готова сотрудничать, но альянс никак не реагирует на предложения.

В начале декабря в НАТО опубликовали заявление, где основной угрозой назвали действия России. В альянсе считают, что «агрессия России» и международный терроризм представляют опасность для безопасности стран-членов блока. Помимо этого, в заявлении подчеркивается, что растущее влияние Китая и его международная политика «представляют как возможности, так и проблемы». В числе второстепенных угроз названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения.

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