Создан материал с необычными свойствами живых клеток

Ученые Австралийского национального университета создали необычный гидрогель, который имитирует свойства живых клеток. Новый тип синтетической ткани может использоваться в качестве кожи, мышц и «костей» роботов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи разработали гидрогель, который отличается от других подобных материалов прочностью, способностью самовосстанавливаться и менять форму, а также обладает памятью — возвращается к прежней форме при нагревании или охлаждении. Он может использоваться для создания устройств, поднимающих тяжелые предметы и повторяющих свои действия в зависимости от температуры.

Специалисты изготовили из материала тонкие лоскутки, которые реагировали на тепловое воздействие и изгибались. Гидрогель меняет форму всего за 10 секунд, хотя у прежних подобных материалов на это уходило 10 минут и более. Такая скорость стала возможной благодаря сочетаниям водородных и иминных (углерод-азотных) химических связей. Эти связи обладают динамическими свойствами, то есть могут реагировать на внешние раздражители, что служит для их адаптации к условиям окружающей среды.

В настоящее время специалисты работают над созданием «чернил» для 3D-принтера на основе гидрогеля.

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