Северный Кавказ привлечет ученых к борьбе с терроризмом

На Северном Кавказе планируется создать научно-образовательный центр (НОЦ), который займется противодействием социокультурным угрозам, техногенным и киберугрозам, а также терроризму. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил ТАСС ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова (ГГНТУ) Магомед Минцаев.

По его словам, в реализации проекта примут участие как минимум пять субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) — они уже дали свое официальное согласие. При этом ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся Ингушетия и Карачаево-Черкесия, отметил Минцаев.

«Мы поняли, что безопасность — это направление, в котором мы сильны, это общий знаменатель, объединяющий все семь субъектов Северного Кавказа. И в этой части мы как макрорегион можем, в отличие от многих, претендовать на этот НОЦ», — пояснил ректор ГГНТУ.

Он добавил, что в декабре состоится расширенная стратегическая сессия, на которой представители из регионов СКФО должны разработать и утвердить концепт программы деятельности НОЦ.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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