Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров

Минприроды предложило тушить лесные пожары вне зависимости от стоимости ликвидации очага возгорания и его удаленности от населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в Минприроды разобрали существующий приказ, согласно которому лесные пожары разрешается не тушить из-за экономической нецелесообразности и нахождении очага возгорания в труднодоступной местности, и подготовили поправки к нему, отменяющие эти два правила.

«Если документ будут одобрен, то региональные власти будут обязаны тушить все пожары, вне зависимости от того, угрожают ли они населенным пунктам или находятся в отдаленных местах, а также не смогут отказываться от тушения, апеллируя финансовой целесообразностью», — отметил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», в который, в частности, входит федеральный проект «Сохранение лесов». Благодаря нему хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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