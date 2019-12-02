В российском регионе высадили более 880 тысяч кедров за год

В 2019 году в Приморском крае специалисты высадили более 880 тысяч молодых кедров в трех муниципалитетах в рамках реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Так, по информации агентства, деревья были высажены в Тернейском и Спасском районах, а также в Уссурийске. Кроме того, отмечается, что на площади 300 гектаров подготовили почву для дальнейшей высадки хвойных пород.

Уточняется, что до середины декабря будет сформирован фонд семян лесных растений и проведена рубка в Кавалеровском лесничестве.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Экология». Благодаря проекту хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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