В Кремле рассказали о ходе переговоров в «нормандском формате»

Лидеры стран «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», — уточнили в Кремле.

В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что стороны «проходят по каждому пункту коммюнике и активно обсуждают каждый пункт». Предположительно, переговоры продлятся еще несколько часов.

Ранее украинская сторона предложила изменить формат проведения встречи «нормандской четверки», которая проходит в Париже. В частности, Украина захотела провести встречу Зеленского с Путиным до начала саммита в «нормандском формате».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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