Стал известен план встречи Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский договорились встретиться до пресс-конференции после саммита в «нормандском формате». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Да, это так... [Встретятся] до пресс-конференции», — сказал Песков.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, у этой встречи не будет «особых ограничений» по времени.

Ранее украинская сторона предложила изменить формат проведения встречи «нормандской четверки», которая проходит в Париже. В частности, Украина захотела провести встречу Зеленского с Путиным до начала саммита в «нормандском формате».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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