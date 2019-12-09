В российском регионе старшеклассники пойдут в школу в минус 46 градусов

В Верхоянском и Амгинском районах Якутии частично приостановили занятия для учеников средней и младшей школы из-за морозов в минус 46 градусов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на районные дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС).

В ЕДДС Верхоянского района сообщили, что отменили занятия для учеников с 1 по 6-й класс. В Амгинском — с 1 по 5-й класс. Старшеклассники в обоих районах продолжат занятия.

Как сообщили в Якутгидромете, в Амгинском районе была зафиксирована температура минус 45 градусов, а в Верхоянске — в минус 46 градусов.

Ранее сообщалось, что жители города Краснотурьинска Свердловской области пожаловались, что учеников школы №24 заставили 40 минут ждать на морозе депутата Госдумы Антона Шипулина, который должен был торжественно открыть недостроенный стадион. Помощник депутата Шипулина рассказал, что тот приехал в школу в соответствии с графиком, а детей на улицу слишком рано вывело руководство школы.

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