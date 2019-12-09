Центнер наркотиков пропал из камеры хранения московского аэропорта

Из камеры хранения вещественных доказательств в московском аэропорту Внуково пропали 105 килограммов наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Амфетамин и прекурсоры несколько лет назад были изъяты у пилотов после рейса в Азию. Их поместили в камеру хранения в терминале D аэропорта.

Возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают бывшую сотрудницу хранилища, которая некоторое время назад перевелась в другое подразделение.

По одной из версий, наркотики не украли, а уничтожили, как положено по закону, а документы оформить забыли.

Пропажа обнаружилась 19 ноября во время служебной проверки, уточняет издание Baza. Партия наркотиков была изъята пять лет назад у бортпроводника Владимира Сапова, работавшего на рейсе Москва — Пекин. Он во время поездки в Китай получил от сообщника четыре чемодана и одну сумку с психотропными средствами. Бортпроводник должен был передать груз неустановленным лицам, но его задержали во Внуково при досмотре.

В 2015 года Мосгорсуд вынес приговор Сапову за контрабанду наркотиков, какое он получил наказание не сообщается.

Следствие проверяет в причастности к исчезновению вещдока бывшее начальство Линейного отдела МВД во Внуково.

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