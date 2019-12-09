Сбившего группу школьников сына генерал-майора юстиции отправили в СИЗО

Арестован мужчина, признавший вину в ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла одна женщина, а еще двое взрослых и девять подростков пострадали. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, судья Московского районного городского суда вынесла решение об аресте 43-летнего Виктора Пильганова до 6 февраля 2020 года. Мужчина дал признательные показания в том, что вечером 7 декабря на автомобиле Toyota на улице Горького выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi и припаркованной машиной, которая вылетела на шедших по тротуару пешеходов, в числе которых было трое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет.

Пильганов отказался от медицинского освидетельствования. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Местные СМИ сообщают, что подозреваемый Пильганов является сыном бывшего начальника Главного следственного управления Главного управления МВД по Нижегородской области генерал-майора юстиции Александра Пильганова.

Виктор Пильганов родился в Хабаровске, официально нигде не работает и не зарегистрирован в Нижнем Новгороде. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и получил штраф в 200 тысяч рублей за повторное нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию в 2016 году. Штраф до сих пор не оплачен. По этому же решению Пильганов был лишен водительских прав.

При этом Пильганов пояснил, что сел в «машину отца по его же просьбе». Адвокат просил суд принять во внимание, что подозреваемый может находиться под домашним арестом в квартире своего отца в Нижнем Новгороде.

В результате случившегося троим детям потребовалось хирургическое вмешательство. Все пострадавшие были госпитализированы. Одна из сопровождавших школьников женщин скончалась от полученных травм.

8 декабря сообщалось, что Пильганов был задержан. Владельцем спровоцировавшего аварию автомобиля Toyota оказался генерал-майор юстиции Александр Пильганов. Он был освобожден от должности в 2014 году.

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