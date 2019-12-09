Путин прилетел в Париж на «нормандский саммит»

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в саммите «нормандской четверки» по теме урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 9 декабря.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Шарль де Голль, где Путин пересел в лимузин Aurus.

Саммит пройдет в Елисейском дворце, на переговоры отводится два часа 45 минут.

Также организаторами запланирована серия двусторонних бесед лидеров. Так, до начала четырехсторонней встречи у Владимира Путина состоятся переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Беседа с глазу на глаз с украинским президентом состоится уже после саммита, уточнил ранее в понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что временные рамки переговоров сторонами не заявлены. Для Путина и Зеленского это будет первая личная встреча, ранее лидеры четыре раза общались по телефону. По данным СМИ, РФ займет жесткую позицию относительно соблюдения Минских соглашений.

Ранее в понедельник сообщалось, что в преддверии «нормандского саммита»

украинские радикалы разорвали флаги России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР перед Елисейским дворцом.

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