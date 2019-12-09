В Северной Корее рассказали о старом и нетерпеливом Трампе

Председатель Комитета Северной Кореи за мир Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский политик отметил, что американский лидер многого не знает о КНДР и даже не понимает, что республике больше нечего терять. Однако он подчеркнул, что Ким Чен Ын слишком умен, чтобы развязывать войну. «[Он] слишком многое может потерять, если будет предпринимать враждебные действия», — добавил председатель Комитета.

Так Ким Ён Чхоль отреагировал на заявления американского президента, который неоднократно говорил о готовности снять санкции с Северной Кореи после ее денуклеаризации. 8 декабря представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг рассказал, что денуклеаризация больше не входит в повестку переговоров с американской стороной.

Ким Сонг назвал обсуждение вопроса с США «позволяющей сэкономить время уловкой», которая нужна для урегулирования повестки внутри страны, связанной с переизбранием Дональда Трампа в 2020 году. США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Кореи с 2018 года.

Во время последних переговоров в начале октября 2019 года Пхеньян объявил об их провале. Вашингтон опроверг это заявление.

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