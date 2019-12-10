В России создадут «экосистему» для поддержки бизнеса

В правительстве России решили создать единую информационную платформу для промышленников, которая объединяла бы в себе информацию о всех действующих мерах поддержки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что инструмент должен стать своего рода «информационной экосистемой». Он будет базироваться на базе уже существующей Государственной информационной системе промышленности. Сроки запуска пока не называются.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!