В ГИБДД пожаловались на нехватку сотрудников

Замглавы ГИБДД России Владимир Кузин выступил перед сенаторами в Совете Федерации и пожаловался на нехватку сотрудников. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Кузин пожаловался на то, что сотрудников ГИБДД недостаточно для решения ряда задач, стоящих перед ведомством. Он добавил, что сейчас в штате Госавтоинспекции числятся 90 тысяч человек.

7 декабря сообщалось, что к октябрю 2020 года ГИБДД России планирует изменить процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Изменения коснутся времени сдачи экзамена, количества вопросов в комплекте и самой процедуры оценки.

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