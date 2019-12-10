Эрдоган назвал ислам причиной не брать Турцию в Евросоюз

Турцию не берут в Евросоюз не из-за большой численности населения, а из-за религиозной принадлежности ее граждан. Такую причину назвал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, cообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

«Нам говорят, что население Турции очень велико. Однако истинная причина нежелания поддержать заявку Анкары кроется в другом. Истинная причина заключается в том, что мы — мусульмане!» — сказал турецкий лидер.

По официальным данным, препятствием для вступления турецкого государства в ЕС является не ислам, а то, что страна не находится в Европе географически, не разделяет демократических ценностей европейских стран и конфликтует из-за принадлежности Кипра с Грецией — страной-членом блока.

В 2017 году Эрдоган уже выступал с подобным заявлением: тогда он назвал Евросоюз — «блоком крестоносцев», враждебных к исламу. Он подчеркнул, что Анкара может провести референдум, по результатам которого, возможно, пересмотрит свое намерение о вступлении в объединение.

Заявку на вступление Турция подала в 1987 году, статус кандидата для интеграции получила в 1999. Официальные переговоры идут с 2005 года, но пока не привели к каким-либо результатам.

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