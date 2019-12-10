На Украине попытались продать несуществующие госкомпании

Три государственных аграрных предприятия, находившихся в ведении Министерства аграрной политики Украины, существовали только на бумаге. Это удалось выяснить, когда их попытались передать Фонду госимущества для приватизации, пишет в своем Facebook замминистра развития экономики и торговли Павел Кухта.

Всего комиссии Фонда пытались передать порядка 300 предприятий. Помимо трех несуществующих компаний, специалисты нашли и одну частную. «Теперь будем разбираться, как так вообще может быть», — отметил чиновник.

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По его словам, вскрывшиеся факты иллюстрируют возможность государственного аппарата следить и эффективно управлять таким количеством предприятий.

Приватизация государственных компаний наряду с отменой моратория на продажу земли является одним из ключевых пунктов программы президента Украины Владимира Зеленского и одним из главных требований международных кредиторов Украины, в первую очередь Международного валютного фонда.

По состоянию на 22 ноября в Фонд было передано 339 предприятий, то есть десятая часть всех имеющихся в собственности государства. При этом Зеленский требовал, чтобы к 1 декабря их было не менее 500.

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