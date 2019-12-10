Швеция решила избавиться от нефтяного миллиарда — инвестиционная компания SPP Fonder AB, в управлении которой находятся 24 миллиарда долларов, вывела средства из фирм по добыче и продаже ископаемых источников энергии, а также организаций, непосредственного связанных со сферой добычи, свои средства. Об этом пишет Bloomberg.

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SPP Fonder AB является подразделением норвежского финансового гиганта Storebrand ASA. Решение о сокращении вложений в такие компании было принято в рамках борьбы с изменениями климата. В результате в настоящее время порядка трети находящегося в управлении Storebrand капитала (около 29 миллиардов долларов) вложено в активы, не связанные с добычей полезных ископаемых.

Как пояснили в Storebrand, снижение вложений в добывающие компании связано с ростом спроса на фонды, которые проводят политику защиты окружающей среды.

Решение Storebrand согласуется с политикой норвежских властей по борьбе с изменениями климата. Ранее стало известно, что Суверенный фонд Норвегии, в управлении которого находятся 1,1 триллиона долларов, сократит инвестиции в бумаги компаний, занимающихся добычей нефти, газа и угля.

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