Зеленский перешел на русский и развеселил Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык в ходе пресс-конференции по итогам «нормандского саммита». Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».

Это развеселило его французского коллегу Эммануэля Макрона. На кадрах видно, как французский президент начинает улыбаться и смеяться после перехода Зеленского на русский.

Ранее Макрон счел плодотворным саммит в «норманском формате», прошедший 9 декабря в Париже.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров в «нормандском формате» в Париже удалось преодолеть затишье, которое наблюдалось в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, все участники саммита продемонстрировали добрую волю для разрешения конфликта в регионе.

В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!