Возмущенные задержкой рейса из Москвы пассажиры напали на бортпроводника

Сотрудники полиции сняли с рейса пятерых пассажиров авиакомпании Uzbekistan Airways за агрессивное поведение по отношению к старшему бортпроводнику. Об этом пишут «Новости Узбекистана».

Инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря, на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Москва — Наманган. Во время полета командир лайнера принял решение посадить самолет в Ташкенте из-за густого тумана в аэропорту прибытия. После посадки пассажиров, которые предпочли добраться до пункта назначения следующим рейсом, разместили в зале ожидания.

Из-за метеоусловий рейс неоднократно переносился, длительное ожидание возмутило путешественников — они требовали «лететь немедленно», несмотря на погоду. «Свои претензии пассажиры высказали старшему бортпроводнику, причем одна из женщин напала на него и нанесла телесные повреждения», — указано в тексте.

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В результате сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых нарушителей. Также известно, что пострадавший оказался не в состоянии выполнить перелет — его пришлось заменить другим работником.

Впоследствии рейс, запланированный на 08:25 по местному времени (06:25 мск), вылетел в 15:35 и приземлился спустя полчаса в Намангане. Тем пассажирам, которые приняли решение добраться туда наземным транспортом, авиакомпания возместила транспортные расходы.

29 января пассажир российского самолета побил стюардессу и сорвал рейс. Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Санкт-Петербурга в Анталью. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Сочи.

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