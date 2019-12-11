На Украине рассказали о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал о «жесткости» президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией о транзите газа в ходе «нормандского саммита». Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, переговоры были полезными, поскольку у Киева появилась возможность обсудить спорные вопросы напрямую с президентом России Владимиром Путиным и «лучше понять его личную позицию». При этом Витренко заявил, что Украина считает законным и обоснованным решение Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» трех миллиардов долларов.

Отвечая на комментарии пользователей, Витренко назвал обсуждение транзитного вопроса «напряженным». «Но президент Украины был жестким», — написал он.

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Владимир Зеленский в ходе двусторонней встречи с Владимиром Путиным обсудил вопрос транзита газа. По его словам, вопрос удалось «разблокировать», дальнейшие детали, такие как «возможность, формат, объем, цена», будут решаться на уровне советников.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. В конце текущего года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2», который пройдет в обход Украины. При этом Путин заявил, что Москва не собирается прекращать транзит газа через Украину.

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпрома» заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа. Российская компания подала встречный иск и тоже выиграла его, однако сумма компенсации оказалась меньше. Сейчас долг «Газпрома» Украине с учетом штрафа приблизился к трем миллиардам долларов. Компания не признает его и подала апелляцию, однако «Нафтогаз», не дожидаясь повторного рассмотрения, пытается взыскать средства в различных юрисдикциях.

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