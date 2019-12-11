Порог «бесплатного» лимита на покупки россиян в интернете захотели сократить

В России порог беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, предложили снизить до 20 евро в ближайшие годы. С таким предложением выступил Минфин, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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В 2019 году порог «бесплатного» ввоза покупок почтовой или курьерской службой для россиян составляет 500 евро в календарный месяц и 31 килограмм. В случае нарушения правил придется заплатить 30 процентов от суммы превышения, но не менее четырех евро за килограмм сверх лимита. В 2020-м ограничения будут установлены на 200 евро — пошлина опустится до 15 процентов или двух евро за килограмм.

В Минфине же захотели сократить лимит в разы: с июля 2020 года снизить его до 100 евро, в 2021-м — опустить до 50 евро, а в 2022-м — и вовсе до 20 евро.

Инициативу министерства финансов поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов, глава правительства поручил Минфину подготовить предложения для рассмотрения вопроса на совете глав правительств Евразийского экономического союза.

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