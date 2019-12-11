Юристы отказались защищать Украину по керченскому инциденту

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по делу о провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе. Об этом РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года», — рассказал Молохов.

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По его словам, среди отказавшихся от участия «даже за деньги» — адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков. Молохов считает, что такая ситуация может свидетельствовать о том, что оправдать провокационные действия украинский властей перед лицом общественности практически невозможно. В то же время он отметил, что организаторы не теряют надежды найти адвоката, поскольку трибунал должен пройти в запланированные сроки.

Ранее Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации. По его словам, мероприятие запланировано на весну 2020 года. Начался отбор независимых судей и экспертов, которые не будут иметь отношения ни к России, ни к Украине.

18 ноября российская сторона передала Украине три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Их передача состоялась после завершения следственных действий в России. Вскоре украинские военные заявили, что российская сторона демонтировала с кораблей практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Москву вернуть Украине корабли. Российская сторона настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Военные суда, а также 24 моряка были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением российской границы. Военнослужащие были возвращены Киеву в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

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