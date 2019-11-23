Разногласия России и Украины по керченскому инциденту оказались непреодолимыми

Ни одно из разногласий Москвы и Киева по инциденту с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018 года разрешить не удалось. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России, обнародованном в субботу, 23 ноября, после первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге.

«В итоге арбитражу предстоит самому определиться по "зависшим" вопросам», — посетовали в российском дипломатическом ведомстве, отметив, что теперь будет устанавливаться компетенция арбитража рассматривать данное дело. Лишь после этого разбирательство может начаться по существу.

В МИД России рассчитывают, что необходимые процессуальные документы поступят в арбитраж в ближайшее время. После этого разбирательство перейдет в практическую фазу, указали в дипломатическом ведомстве.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они были возвращены Киеву в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии»; в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было временно введено военное положение. Кремль в свою очередь обвинил тогдашнее украинское руководство в провокации.

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