Кремль прокомментировал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Cюжет Первого канала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, который содержал ошибочную информацию, не подрывает доверие к телеканалу. Таким образом прокомментировал инцидент пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
По мнению представителя Кремля, вокруг такой резонансной темы необходимо давать всю палитру версий, а не одну, «как предпочитают делать западные каналы». Песков также отметил, что некоторые версии на определенном этапе выходят вперед, потом подтверждается их сомнительность.
Речь идет о сюжете, транслировавшемся в ноябре 2014 года на Первом канале. В нем якобы содержались кадры с пуском ракеты «воздух-воздух» по гражданскому самолету. Авторы материала намекали зрителям, что «Боинг» мог быть сбит украинским истребителем. Также сообщалось, что снимки сделаны иностранным спутником-шпионом и предоставлены Первому каналу человеком, представившимся выпускником MIT, авиаэкспертом с 20-летним опытом Джорджем Билтом.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ранее признал, что сюжет содержал ошибочную информацию. «Да, мы люди, мы сделали ошибку, но не специально», — заявил он.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. По данным Международной следственной группы, воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.