Леонтьев поспорил с Эрнстом об ошибке в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Телеведущий, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заочно поспорил с заявлением генерального директора Первого канала Константина Эрнста о том, что информация о возможной атаке украинского истребителя на малайзийский «Боинг», разбившийся в 2014 году, была ошибкой. В комментарии Telegram-каналу издания «Подъем» он заявил, что в том эфире не делал подобных утверждений.

Сюжет про украинский истребитель вышел в авторской программе Леонтьева «Однако» на Первом канале 14 ноября 2014 года и доступен в настоящее время на сайте. В нем Леонтьев в том числе заметил, что «есть все основания полагать, что совершены государственные преступления теми, кто уничтожил самолет осознанно и цинично».

Теперь он утверждает, что этот выпуск сразу задумывался как «интеллектуальная провокация». «Никаких утверждений, что то, что мы говорим — правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка? В сюжете нигде не сказано, что мы считаем это доказательством», — заметил ведущий.

Он считает, что «никаких ошибок не совершал», и «не признает, что это фейк». Леонтьев заметил, что версия была взята от неанонимного американского авиаэксперта Джорджа Билта (George Bilt). По его словам, специалист по авиации не утверждал, что это доказательная версия. «Россия предоставила свои данные, а Америка не предоставила ничего. У вас есть позиция? Вы знаете правду? Ну, откройте пасть, дайте свои данные», — добавил он.

Ведущий также пояснил, что не верит в статью журнала The New Yorker, где приводятся слова Эрнста, так как знает, «как иностранные журналисты делают публикации». По его мнению, сотрудники иностранных СМИ «в разговоре с тобой говорят одно, а потом пишут совершенно другое».

9 декабря на сайте The New Yorker был опубликован материал, в котором Эрнст признал, что сюжет Леонтьева содержал ошибочную информацию. Издание процитировало гендиректора. Он указал, что была совершена ошибка, но не специально.

15 ноября 2014 года Джордж Билт, который направил снимки, сообщал изданию BuzzFeed News, что нашел изображение на форуме в интернете и указал на это адресату — первому вице-президенту Российского союза инженеров Ивану Андриевскому. Американец также заметил, что отправил электронное письмо со снимком в конфиденциальном порядке и был шокирован, увидев его в качестве доказательства в эфире Первого канала.

Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту Boeing 777 находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования заключила, что самолет сбили ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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