Россиян предупредили об опасности мандаринов для здоровья

Мандарины могут быть опасны для здоровья из-за химикатов, которыми обрабатывают цитрусовые от грызунов и насекомых, считают медики. Об этом сообщает «5 канал».

Так, химикат хлорпирифос может стать причиной нарушений в работе мозга и даже спровоцировать отставание в развитии у детей. Отмечается, что такое действие может оказать и небольшое количество вещества.

Чтобы этого избежать, рекомендуется покупать мандарины в проверенных местах и обращать внимание на цену. Лучше не брать слишком дешевые фрукты, поскольку низкая цена может свидетельствовать о некачественном продукте.

Ранее россиян призвали отказаться от салатов с майонезом и колбасы в новогоднюю ночь. По словам депутата Мосгордумы, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Ольга Шарапова, заправленные майонезом салаты слишком калорийны и быстро портятся, а колбасу и другие полуфабрикаты лучше заменить самостоятельными блюдами без жирных добавок.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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