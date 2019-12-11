Россиян предупредили об опасности мандаринов для здоровья

Мандарины могут быть опасны для здоровья из-за химикатов, которыми обрабатывают цитрусовые от грызунов и насекомых, считают медики. Об этом сообщает «5 канал».
Так, химикат хлорпирифос может стать причиной нарушений в работе мозга и даже спровоцировать отставание в развитии у детей. Отмечается, что такое действие может оказать и небольшое количество вещества.
Чтобы этого избежать, рекомендуется покупать мандарины в проверенных местах и обращать внимание на цену. Лучше не брать слишком дешевые фрукты, поскольку низкая цена может свидетельствовать о некачественном продукте.
Ранее россиян призвали отказаться от салатов с майонезом и колбасы в новогоднюю ночь. По словам депутата Мосгордумы, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Ольга Шарапова, заправленные майонезом салаты слишком калорийны и быстро портятся, а колбасу и другие полуфабрикаты лучше заменить самостоятельными блюдами без жирных добавок.
Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.