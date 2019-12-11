Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

@Lshot / Telegram

Обвиняемый в убийстве сестры сумел выбраться из стеклянной клетки в зале судебных заседаний. Видео побега опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел 10 декабря в здании Щербинского районного суда Москвы, который должен был рассматривать вопрос об аресте молодого человека.

На кадрах видно, как мужчина подтягивается на руках и выбирается через щель в потолке стеклянной клетки наверх, оттуда он пролезает в потолок. Побег происходит на глаза конвоиров. Они хватают беглеца за ноги и стаскивают его вниз. При этом охранники постоянно били обвиняемого электрошокерами по ногам, но тот все равно продолжал сопротивляться.

Обвиняемого зовут Леонид Грейсер. По данным канала, он зарезал сестру в Москве, исписал ее тело ритуальными символами. Мужчина заявил, что совершил преступление, чтобы «избавиться от сомнений».

После неудачного побега суд арестовал Грейсера на два месяца. Ранее он был осужден за кражу. У обвиняемого девять классов образования.

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